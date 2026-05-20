Глава Севастополя сообщил подробности о состоянии пострадавших при обрушении балкона

Жизни подростков, пострадавших в результате обрушения балкона в одной из севастопольских школ, ничего не угрожает. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Пока, предварительно, угрозы для жизни нет. Один парень прямо сейчас находится на операционном столе, двумя другими тяжелыми пострадавшими тоже занимаются», — рассказал глава населенного пункта.

Он подчеркнул, что после этого ЧП «все выводы будут сделаны и все виновные будут наказаны». Специалисты дадут оценку произошедшему, а также проверят все текущие реставрационные работы в старых зданиях, подчеркнул губернатор Севастополя.

«Будет теперь двойной контроль за всеми вещами, которые предусматриваются в проекте», — пояснил Развожаев.

Обрушение балкона в школе №13 в Нахимовском районе Севастополя произошло утром 20 мая. Как рассказали в Следственном комитете РФ, несколько учеников вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться. В этот момент конструкция обрушилась, пострадали девять подростков. По словам главы города, состояние троих из них оценивается как тяжелое, еще шестерых — как средней степени тяжести. Следователи выяснили, что здание образовательного учреждения было введено в эксплуатацию в прошлом году — после капитального ремонта.

Ранее появилось фото с места обрушения балкона в севастопольской школе.