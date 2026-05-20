Пьяная невеста избила собственную мать во время свадьбы

В Польше невеста напала на мать во время собственной свадьбы

В Польше полицейские прямо со свадебного торжества забрали 42-летнюю невесту, которая в разгар праздника напала на собственную мать. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел во время свадебного застолья. Между матерью и дочерью внезапно вспыхнула словесная перепалка, которая очень быстро переросла в драку. Невеста несколько раз ударила пожилую родственницу, а затем повалила ее на пол.

Прибывшие на место полицейские оценили ситуацию и приняли решение арестовать 42-летнюю женщину, поскольку она представляла реальную угрозу окружающих. Дебоширку заковали в наручники и увезли в участок прямо в свадебном платье. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, причины конфликта женщин устанавливаются.

