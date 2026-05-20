Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Новосибирские врачи спасли пенсионера, который год жил с разорванным сердцем

В Новосибирске прооперировали пенсионера с разорванным сердцем

В Новосибирске врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина провели уникальную операцию 65-летнему пенсионеру из ХМАО который больше года жил с разорванным сердцем. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пожилой мужчина обратился в поликлинику с жалобами на странное пульсирующее образование на груди. Выяснилось, что почти 14 лет назад пациент перенес операцию по удалению аневризмы левого желудочка. После нее один из участков грудины полностью не сросся, но это никак не беспокоило мужчину. Около года назад аневризма возникла снова и разорвалась, но пенсионер не стал чувствовать себя хуже, кровь удержали спайки, оставшиеся после первой операции и крупный тромб.

Внутри грудной клетки образовалась огромная полость, заполненная примерно полутора литрами крови. Со временем организм начал самостоятельно укреплять ее стенки, они покрылись кальциевыми отложениями и стали твердыми.

Пациента перевели в Новосибирск, где команда кардиохирургов и анестезиологов разработала план уникальной операции. Хирурги закрыли разрыв стенки левого желудочка синтетической заплатой, вмешательство длилось пять часов. Спустя месяц пенсионера выписали на амбулаторное лечение. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее на Алтае врачи спасли женщину с ножом в голове.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!