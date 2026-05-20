Новосибирские врачи спасли пенсионера, который год жил с разорванным сердцем

В Новосибирске врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина провели уникальную операцию 65-летнему пенсионеру из ХМАО который больше года жил с разорванным сердцем. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пожилой мужчина обратился в поликлинику с жалобами на странное пульсирующее образование на груди. Выяснилось, что почти 14 лет назад пациент перенес операцию по удалению аневризмы левого желудочка. После нее один из участков грудины полностью не сросся, но это никак не беспокоило мужчину. Около года назад аневризма возникла снова и разорвалась, но пенсионер не стал чувствовать себя хуже, кровь удержали спайки, оставшиеся после первой операции и крупный тромб.

Внутри грудной клетки образовалась огромная полость, заполненная примерно полутора литрами крови. Со временем организм начал самостоятельно укреплять ее стенки, они покрылись кальциевыми отложениями и стали твердыми.

Пациента перевели в Новосибирск, где команда кардиохирургов и анестезиологов разработала план уникальной операции. Хирурги закрыли разрыв стенки левого желудочка синтетической заплатой, вмешательство длилось пять часов. Спустя месяц пенсионера выписали на амбулаторное лечение. Его жизни ничего не угрожает.

