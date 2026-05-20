В Забайкалье приставы нашли должницу за шкафом

В Забайкалье должница по алиментам пыталась спрятаться от приставов за шкафом

В Могойтуйском округе Забайкальского края судебные приставы разыскали многодетную мать, которая задолжала по алиментам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает краевое управление ФССП.

По данным ведомства, должница лишена родительских прав, не имеет работы и злоупотребляет спиртным. Когда сумма долга по алиментам достигла более 200 тысяч рублей, приставы в очередной раз пришли в дом к жительнице Забайкалья.

Пьяная женщина решила спрятаться от сотрудников за шкафом, но игра в прятки не удалась, ее нашли. В отношении гражданки составили несколько протоколов, если она добровольно на оплатит задолженность, ее привлекут к уголовной ответственности.

До этого в Чите судебные приставы обнаружили мужчину, уклоняющегося от уплаты алиментов, сначала под кустом возле теплотрассы, а спустя три месяца в канализационном люке.

Ранее жительница Кузбасса пыталась спрятаться от приставов в подполье и попалась.