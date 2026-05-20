Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Собаководам рассказали, как правильно выбирать переноску для питомца

Кинолог Голубев: переноска для собаки не должна быть черной
Shutterstock

Многие владельцы собак ошибочно считают, что переноска — это «тюрьма» для питомца, однако при правильном выборе она становится уютным укрытием, дающим чувство защищенности. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Переноска для собаки — одна из тех вещей, о которых нужно позаботиться собаководу. Она понадобится не только любителям путешествий, но и для поездок к ветеринарному врачу или за город», — сказал специалист.

Внутри переноски, по его словам, питомец должен свободно вставать, разворачиваться и лежать, но при этом не болтаться. Обязательны хорошая вентиляция, твердое дно и впитывающая пеленка. Эксперт не рекомендует покупать черные боксы: летом они перегреваются на солнце, что может привести к тепловому удару у животного.

При этом даже самая удобная переноска вызовет стресс, если сразу посадить в нее собаку. Знакомить ее с «домиком» нужно заранее: дать обнюхать, положить внутрь лакомства и игрушки, хвалить за проявленный интерес. Когда любимец начнет спокойно отдыхать внутри, можно поносить переноску с ним по квартире. Лучше начинать подготовку за несколько недель до поездки, заключил кинолог.

До этого Голубев рассказал, можно ли носить собаку в слинге. Такая практика, по его словам, может привести к проблемам опорно-двигательного аппарата у животного.

Если планируется длительное путешествие или поездка, он посоветовал выбирать твердый бокс, в котором собаке будет максимально удобно.

Ранее собаководам объяснили, как подготовиться к перевозке питомца на самолете.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!