Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собаководам рассказали, можно ли носить питомца в слинге

Кинолог Голубев: собаку в слинге следует носить с осторожностью

close
Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые владельцы небольших собак предпочитают носить их в слингах. Однако стоит помнить, что слинг не должен причинять неудобств питомцу. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Например, для еще несформировавшихся щенков слинг будет не самым лучшим средством передвижения, поскольку из-за неправильного положения собаки в слинге, вы можете ей навредить», — сказал Голубев.

Постоянное ношение питомца в слинге, по его словам, может привести к проблемам опорно-двигательного аппарата у животного.

Если планируется длительное путешествие или поездка, он посоветовал выбирать твердый бокс, в котором собаке будет максимально удобно. Питомец должен свободно лежать и вставать в переноске, указал эксперт.

До этого Голубев перечислил полезные устройства для собак. Одним из крайне нужных гаджетов, по его словам, является GPS-трекер. Он позволяет следить за питомцем, передвигающимся без поводка.

Если собака часто остается дома одна, кинолог порекомендовал приобрести автоматическую кормушку. Хозяин может заранее установить время и размер порции, и в нужный момент устройство самостоятельно насыплет корм.

Дачникам пригодится автоматическая катапульта для мячей. Устройство займет питомца игрой, пока хозяин занят в огороде, отметил специалист.

Ранее россиянам объяснили, почему собакам нельзя купаться в городских прудах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами