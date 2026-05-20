Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам назвали главную причину усталости родителей во время летних каникул

Skysmart: родители устают в летние каникулы из-за отсутствия структуры дня
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

Родители устают и сталкиваются с эмоциональным выгоранием в период летних каникул из-за ряда причин, в числе которых отсутствие четкого распорядка дня. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

По словам специалистов, одной из главных причин родительской усталости летом становится отсутствие структуры дня.

«Главная ошибка многих родителей — пытаться занять ребенка 24/7 и брать всю организацию на себя. Каникулы не должны превращаться в бесконечную импровизацию. Когда у ребенка и родителя нет понятного расписания и плана на день, нагрузка на взрослого резко возрастает», — предупредили эксперты.

Они напомнили о необходимости заранее продумывать чередование отдыха и полезной занятости ребенка. Первую половину дня следует посвятить образовательной деятельности, днем стоит запланировать прогулку на свежем воздухе, а в вечернее время лучше всего организовать спокойный досуг в кругу семьи.

Не менее важно уделять внимание самому себе. Родителям рекомендуется выделить хотя бы 30-60 минут личного времени в день, чтобы снизить уровень выгорания и сохранить эмоциональный ресурс.

До этого эксперт министерства просвещения, директор лицея Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Игорь Якимов сообщил, что в 2026 году в России летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся 27 мая, что на пять дней раньше привычного срока. По его словам, это нужно, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях.

Ранее родителям рассказали, как подготовить ребенка к школе на каникулах.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!