Россиянам назвали главную причину усталости родителей во время летних каникул

Родители устают и сталкиваются с эмоциональным выгоранием в период летних каникул из-за ряда причин, в числе которых отсутствие четкого распорядка дня. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

По словам специалистов, одной из главных причин родительской усталости летом становится отсутствие структуры дня.

«Главная ошибка многих родителей — пытаться занять ребенка 24/7 и брать всю организацию на себя. Каникулы не должны превращаться в бесконечную импровизацию. Когда у ребенка и родителя нет понятного расписания и плана на день, нагрузка на взрослого резко возрастает», — предупредили эксперты.

Они напомнили о необходимости заранее продумывать чередование отдыха и полезной занятости ребенка. Первую половину дня следует посвятить образовательной деятельности, днем стоит запланировать прогулку на свежем воздухе, а в вечернее время лучше всего организовать спокойный досуг в кругу семьи.

Не менее важно уделять внимание самому себе. Родителям рекомендуется выделить хотя бы 30-60 минут личного времени в день, чтобы снизить уровень выгорания и сохранить эмоциональный ресурс.

До этого эксперт министерства просвещения, директор лицея Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Игорь Якимов сообщил, что в 2026 году в России летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся 27 мая, что на пять дней раньше привычного срока. По его словам, это нужно, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях.

