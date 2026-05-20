В Калининграде подросток выпал из окна на глазах у старшей сестры

В Калининграде подросток выжил после падения из окна четвертого этажа

В Калининграде полицейские выясняют обстоятельства падения 12-летнего мальчика из окна квартиры на четвертом этаже, мальчик выжил, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По предварительным данным, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Эльблонгской. Подростки остались дома одни, без присмотра взрослых. В какой-то момент 12-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Его 15-летняя сестра обратилась в экстренные службы.

Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии четырехлетний ребенок выпал из окна и отделался ушибами.