На ЦИПР рассказали о перспективах интеграции нейросетей в медиа

Через десятки лет главная роль учителя в школе останется неизменной, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках сессии «Эволюция технологий в образовании. Возможности и границы» на ЦИПР.

Он отметил, что в школе дети учатся думать и анализировать информацию, а в дальнейшем происходит внедрение современных технологий в учебный процесс.

«Искусственный интеллект значительно расширяет границы получения знаний – бороться с этим бесполезно и даже недопустимо. Важно сохранить ведущее место преподавателя, не ограничивая при этом запрос на гиперперсонализацию контента», — сказал он.

Также на сессии «ИИ-инструменты как драйвер новостного потребления. Глобальные тренды и их влияние на российские медиа» Цыпер заявил, что ИИ-сервисы должны стать партнером в медиа, а не конкурентом.

«На текущий момент мы применяем нейросети точечно, чтобы увеличить производительность труда и оптимизировать рутинные рабочие процессы редакций. Однако эпоха искусственного интеллекта ставит перед медиа общий вызов: нужны прозрачные и предсказуемые правила монетизации для издателей», — сказал он.