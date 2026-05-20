Ребенок попал в больницу из-за вылетевшего из-под газонокосилки камня

В Санкт-Петербурге ребенок попал в больницу после того, как камень, отлетевший от работающей газонокосилки, попал ему в лицо. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Грибалевой. Как рассказал свидетель происшествия, сначала он услышал громкий звук удара и детский крик.

«Говорят, дети рядом за столом сидели, булочки ели. Сразу подбежал мужчина и зажал рану. Потом остальные девушки. Крови было прилично. Минут через 10 приехала скорая», — поделился очевидец с 78.ru.

Пострадавшего госпитализировали, ему мальчику предстоит операция. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Воронеже ребенок сломал позвоночник на детской площадке. Школьница каталась на качелях, цепь которых не выдержала нагрузки и оборвалась. В результате падения ребенок ударился спиной и получил серьезную травму. Мама девочки пожаловалась, что УК «Наша эра», обслуживающая придомовую территорию, отказала в помощи, сославшись на то, что семья не прописана в этом доме.

