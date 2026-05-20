Голый мужчина устроил танцы возле техникума в Мариинске

В Кемеровской области голый мужчина устроил танцы на улице и попал на видео

В Кемеровской области полиция задержала 40-летнего мужчину без определенного места жительства, который утром устроил танцы на улице перед зданием политехнического техникума. Об этом сообщатся в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел ранним утром, местные жители заметили на улице обнаженного мужчину, который размахивал руками, делал танцевальные па и громко нецензурно выражался. Очевидцы вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, им оказался 40-летний бездомный. Он признал свою вину и раскаялся, однако объяснить мотивы своего поступка так и не смог.

До этого в Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали местного жителя, который в обнаженном виде танцевал на улице и пугал прохожих. На ростовчанина составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. По факту произошедшего проводится проверка.

