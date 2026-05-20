Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Невролог объяснила, кому магний не поможет от усталости и тревоги

Невролог Бутенко: магний поможет только в том случае, если есть его дефицит
Sergey Neanderthalec/Shutterstock/FOTODOM

Магний в последнее время превратился почти в универсальный инструмент самопомощи при усталости, тревоге и плохом сне. Но так ли он хорош, как о нем говорят? Эффективность магния в беседе с «Газетой.Ru» оценила невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

Врач подчеркнула, что магний точно нельзя назвать бесполезным. Это важный микроэлемент, который нужен организму каждый день, так как он участвует в работе нервной системы и мышц, помогает поддерживать нормальный сердечный ритм, давление и уровень сахара, задействован в синтезе белка и ДНК, а также важен для здоровья костей.

При этом, как отметила Бутенко, вокруг магния часто создают ареол волшебного средства. На деле он действительно помогает, но прежде всего тогда, когда у человека есть его дефицит. В такой ситуации восполнение магния может уменьшить слабость, мышечные ощущения и подергивания и общее чувство разбитости. «Ключевой момент здесь — именно дефицит, а не прием просто на всякий случай», — отметила эксперт.

В неврологии, по ее словам, у магния есть и вполне конкретная точка применения — профилактика мигрени. У части пациентов он может снижать частоту приступов, и именно в этом направлении у него, как отметила специалист, «вполне приличная репутация».

Также магний действительно нужен костной системе, продолжила врач. Достаточное поступление этого минерала позволяет костям оставаться более плотными и крепкими. Но и здесь, уточнила невролог, речь не идет о том, что магний сам по себе лечит кости. Он работает только как часть нормального питания и нормального обмена веществ.

«Отмечу, что магний — это не только таблетки и БАДы, которые сейчас активно продвигают. Его можно получать из обычной еды, например, орехов, бобовых, семечек, цельнозерновых продуктов и зеленых овощей. Магний полезный и важный, но не волшебный. Нельзя делать из него универсальное средство от тревоги, бессонницы, усталости и вообще всех проблем человека», — прокомментировала собеседница издания.

Ранее россиянам объяснили, кому обязательно нужно принимать магний.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!