Невролог объяснила, кому магний не поможет от усталости и тревоги

Невролог Бутенко: магний поможет только в том случае, если есть его дефицит

Магний в последнее время превратился почти в универсальный инструмент самопомощи при усталости, тревоге и плохом сне. Но так ли он хорош, как о нем говорят? Эффективность магния в беседе с «Газетой.Ru» оценила невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

Врач подчеркнула, что магний точно нельзя назвать бесполезным. Это важный микроэлемент, который нужен организму каждый день, так как он участвует в работе нервной системы и мышц, помогает поддерживать нормальный сердечный ритм, давление и уровень сахара, задействован в синтезе белка и ДНК, а также важен для здоровья костей.

При этом, как отметила Бутенко, вокруг магния часто создают ареол волшебного средства. На деле он действительно помогает, но прежде всего тогда, когда у человека есть его дефицит. В такой ситуации восполнение магния может уменьшить слабость, мышечные ощущения и подергивания и общее чувство разбитости. «Ключевой момент здесь — именно дефицит, а не прием просто на всякий случай», — отметила эксперт.

В неврологии, по ее словам, у магния есть и вполне конкретная точка применения — профилактика мигрени. У части пациентов он может снижать частоту приступов, и именно в этом направлении у него, как отметила специалист, «вполне приличная репутация».

Также магний действительно нужен костной системе, продолжила врач. Достаточное поступление этого минерала позволяет костям оставаться более плотными и крепкими. Но и здесь, уточнила невролог, речь не идет о том, что магний сам по себе лечит кости. Он работает только как часть нормального питания и нормального обмена веществ.

«Отмечу, что магний — это не только таблетки и БАДы, которые сейчас активно продвигают. Его можно получать из обычной еды, например, орехов, бобовых, семечек, цельнозерновых продуктов и зеленых овощей. Магний полезный и важный, но не волшебный. Нельзя делать из него универсальное средство от тревоги, бессонницы, усталости и вообще всех проблем человека», — прокомментировала собеседница издания.

Ранее россиянам объяснили, кому обязательно нужно принимать магний.