Участника программы «Время героев» назначили зампредом правительства Ивановской области

Участник «Времени героев» будет отвечать за безопасность Ивановской области
Telegram-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов получил назначение на пост зампреда правительства Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал образовательной программы.

Отмечается, что он уже принял новые обязанности. В июне 2025 года Емельянов вошел в число 85 участников второго потока программы «Время героев». Реализацию проекта поручили Высшей школе государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

По его словам, в новой должности он будет курировать управление региональной безопасности региона. Емельянов подчеркнул, что в текущих реалиях это одна из важнейших задач правительства.

«Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам», — отметил он.

Наставником нового заместителя председателя правительства стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«То, что Павел Емельянов выбрал меня в качестве наставника, — большая честь. По итогам стажировки в Ивановской области я сделал ему предложение войти в команду региона. Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Надеюсь на слаженную, сосредоточенную и результативную работу Павла Емельянова на посту заместителя председателя правительства области на благо региона и страны», — сказал глава региона.

Отмечается, что за боевые заслуги Емельянов получил два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «За отвагу». Ранее более 90 участников программы «Время героев» заняли новые должности.

 
