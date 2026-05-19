Участника программы «Время героев» назначили зампредом правительства Ивановской области

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов получил назначение на пост зампреда правительства Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал образовательной программы.

Отмечается, что он уже принял новые обязанности. В июне 2025 года Емельянов вошел в число 85 участников второго потока программы «Время героев». Реализацию проекта поручили Высшей школе государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

По его словам, в новой должности он будет курировать управление региональной безопасности региона. Емельянов подчеркнул, что в текущих реалиях это одна из важнейших задач правительства.

«Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам», — отметил он.

Наставником нового заместителя председателя правительства стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«То, что Павел Емельянов выбрал меня в качестве наставника, — большая честь. По итогам стажировки в Ивановской области я сделал ему предложение войти в команду региона. Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Надеюсь на слаженную, сосредоточенную и результативную работу Павла Емельянова на посту заместителя председателя правительства области на благо региона и страны», — сказал глава региона.

Отмечается, что за боевые заслуги Емельянов получил два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «За отвагу». Ранее более 90 участников программы «Время героев» заняли новые должности.