Музей Победы 21 мая откроет выставку «Балканская хроника в объективе»

В Музее Победы 21 мая откроется международная выставка «Балканская хроника в объективе». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Экспозицию посвятят борьбе сербского и других балканских народов с фашистской оккупацией, а также освобождению Балкан войсками Красной Армии.

«Новая выставка не просто обращает нас к героической странице истории, она наиболее полно и правдиво рассказывает о преступлениях против сербского народа в период Второй мировой войны, о его бескомпромиссной борьбе, а самое главное – об уникальном по своей глубине и воодушевлению боевом братстве югославских и советских воинов, исключительной поддержке и благодарности местных жителей бойцам армии освободителей», — отметил гендиректор Музея Победы, замсекретаря ОП РФ Александр Школьник.

Материалы выставки покажут трагедию мирного населения Югославии в годы Второй мировой войны, события на Балканах в 1942-1943 годах, борьбу югославских партизан и Белградскую наступательную операцию. В экспозицию войдут уникальные снимки из фондов Музея Победы и Музея жертв геноцида Белграда.

Также выставку дополнят снимки фотографа Жоржа Скрыгина: «Козарчанка» (партизанка Миля Тороман), «Мать Кнежополька» (Милица Тепич с детьми), портреты Иосипа Броз Тито. Кроме того, представят работы Евгения Халдея, Павла Лукницкого, Ольги Ландер, Анатолия Егорова, Виктора Самусенко, Григория Ялова.

Гости увидят военную форму маршала Тито (передана в дар в 1997 году президентом Зораном Лиличем), югославские награды, материалы вице-адмирала Сергея Горшкова, документы военного корреспондента ТАСС Павла Лукницкого (пожертвовала вдова Вера Константиновна), вещи полковника Василия Артеменко.

Отмечается, что всего в экспозицию вошло более 120 предметов. Выставка будет работать до 21 июня 2026 года.

