Прием заявок на рейтинг юридических компаний и консультантов продлится до 19 октября

«Российская газета» запустила четвертый ежегодный рейтинг юридических компаний и консультантов. Об этом сообщили в редакции издания.

Прием заявок продлится строго до 10 часов утра по московскому времени 19 октября 2026 года.

Проект направлен на выделение сильнейших игроков в ключевых отраслях права. Участие разрешено исключительно консультантам и адвокатам. Штатные юристы коммерческих и государственных структур не получили допуск к соревнованию. В редакции отмечают, что это решение сохраняет чистоту выборки и фокусирует внимание на рынке внешнего юридического консалтинга.

Подать заявку можно в одну из 19 основных номинаций. Перечень направлений охватил арбитражное судопроизводство и банкротство, государственно-частное партнерство и инфраструктурные проекты, связи с государственными органами и антимонопольное право, корпоративное право, слияния и поглощения, международные проекты и налоговые споры, разрешение споров в судах общей юрисдикции, семейное и наследственное право, трудовое право, защиту интеллектуальной собственности.

Эксперты редакции проведут анализ практики в области уголовного права, оборота цифровых активов, санкционного права, регулирования здравоохранения и фармацевтики, сопровождения частного капитала и инвестиций, а также в сфере недвижимости и ЖКХ.

Также в этом году предусмотрены три специальные номинации: «Юридический маркетинг и PR», «Юристы-просветители» и «Pro bono». Это позволит отметить не только цифры выигранных дел, но и вклад в развитие профессионального сообщества и социальную ответственность.

Кроме того, аналитики выберут одну «фирму года» для каждой группы внутри номинации. Решение будет приниматься на основе комплексного анализа анкет и оценки проектов фирмы. Правило не касается спецноминаций — там останутся только персоналии с компаниями и должностями. Итоги исследования обнародуют в начале декабря 2026 года.

 
