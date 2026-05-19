«Чемпионат» назвал лучшего молодого баскетболиста сезона

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и «Единая лига ВТБ» назвали победителя в номинации «Лучший молодой игрок» сезона 2025/2026.

Им стал 21-летний защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко.

Награду Всеволоду Ищенко вручил президент «Единой лиги ВТБ» Сергей Кущенко.

Лидерами рейтинга в номинации также были Егор Рыжок из БК «Енисей» и Глеб Фирсов из БК «Бетсити Парма».

Как отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, спортивный портал и «Единая лига ВТБ» третий год дают буст талантливым ребятам.

«В этом сезоне Всеволод Ищенко сделал большой шаг вперед и заслужил признание своей игрой, универсальностью и уверенностью в матчах самого высокого уровня. При этом особенно ценно, что конкуренция за награду была высокой», — сказал он.

Напомним, при формировании рейтинга в номинации «Лучший молодой игрок» учитываются статистические показатели игроков, а также экспертные оценки баскетбольной редакции спортивного портала «Чемпионат» и «Единой лиги».

 
