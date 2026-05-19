Терапевт предупредила о вреде «антиэйдж»-продуктов для организма

Спирулина, кимчи, матча и кокосовое масло способны поддерживать обмен веществ и оказывать косвенное влияние на процессы старения. Однако эти продукты предотвращают возрастные изменения. Об этом газете «Известия» сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Эксперт объяснила, что такие продукты проносят эффект только как часть всего рациона и образа жизни. В спирулине содержатся белок, витамины и антиоксиданты, матча богата катехинами и L-теанином, а в кимчи есть ферменты, поддерживающие микробиом кишечника. Все эти эффекты лишь косвенно замедляют возрастные изменения.

«Речь идет не о «антиэйдж-таблетках», а о продуктах, которые могут поддерживать организм в рамках сбалансированного питания. Некоторые популярные продукты, напротив, могут ускорять негативные процессы в сосудах. В первую очередь это касается молочных коктейлей, особенно с большим количеством сахара, ароматизаторов и растительных жиров», — объяснила врач.

Она отметила, что главным фактором риска является высокая калорийность и чрезмерное количество сахара, ухудшающих липидный обмен и повышающий уровень глюкозы в крови.

При этом терапевт подчеркнула, что суперфуды подходят не каждому человеку. Спирулину не стоит употреблять некоторым пациентам с аутоиммунными заболеваниями и аллергией, матча противопоказана при чувствительности к кофеину и некоторых заболеваниях ЖКТ, а кимчи — при гастрите и гипертонии.

