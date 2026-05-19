Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Терапевт предупредила о вреде «антиэйдж»-продуктов для организма

Врач Бурнацкая: суперфуды могут косвенно замедлять возрастные изменения
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Спирулина, кимчи, матча и кокосовое масло способны поддерживать обмен веществ и оказывать косвенное влияние на процессы старения. Однако эти продукты предотвращают возрастные изменения. Об этом газете «Известия» сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Эксперт объяснила, что такие продукты проносят эффект только как часть всего рациона и образа жизни. В спирулине содержатся белок, витамины и антиоксиданты, матча богата катехинами и L-теанином, а в кимчи есть ферменты, поддерживающие микробиом кишечника. Все эти эффекты лишь косвенно замедляют возрастные изменения.

«Речь идет не о «антиэйдж-таблетках», а о продуктах, которые могут поддерживать организм в рамках сбалансированного питания. Некоторые популярные продукты, напротив, могут ускорять негативные процессы в сосудах. В первую очередь это касается молочных коктейлей, особенно с большим количеством сахара, ароматизаторов и растительных жиров», — объяснила врач.

Она отметила, что главным фактором риска является высокая калорийность и чрезмерное количество сахара, ухудшающих липидный обмен и повышающий уровень глюкозы в крови.

При этом терапевт подчеркнула, что суперфуды подходят не каждому человеку. Спирулину не стоит употреблять некоторым пациентам с аутоиммунными заболеваниями и аллергией, матча противопоказана при чувствительности к кофеину и некоторых заболеваниях ЖКТ, а кимчи — при гастрите и гипертонии.

Ранее были названы лучшие альтернативы кофе.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!