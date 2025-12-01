На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Золотое молоко и ячмень»: названы лучшие альтернативы кофе

ОСН: золотое молоко и чай пуэр считаются более здоровыми альтернативами кофе
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Кофе – это бодрящий и ароматный напиток, который, однако, можно пить далеко не всем. Хотя он действительно улучшает концентрацию и помогает проснуться, в то же время есть и негативный эффект, включая дрожь в руках, повышение давления, привыкание к кофеину. Взбодриться и набраться сил можно с помощью других напитков, которые считаются более здоровой альтернативой кофе, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В числе лучших напитков на замену кофе специалисты выделили «золотое молоко», которое готовят на основе куркумы. По их словам, оно не только бодрит, но и укрепляет иммунитет, помогает в борьбе с воспалениями, улучшает кровообращение и успокаивает нервы

На второе место эксперты разместили матча – японский порошковый зеленый чай, который также бодрит, но обладает более мягким эффектом. В нем содержится L-теанин, важный для концентрации внимания, а также антиоксиданты, которые замедляют старение. Отмечается, что стакан матчи может дать энергию на 4-6 часов без резкого упадка сил.

Еще одна хорошая альтернатива кофе – это китайский ферментированный чай пуэр. Он обладает бодрящим свойством, причем дает его плавно, но эффективно, подчеркивают специалисты. После такого чая без резких скачков и упадков человек чувствует себя бодрым в течение 5-7 часов.

Кроме того, в рацион можно включить ячменный кофе – это напиток без яркого бодрящего эффекта, зато он обладает хорошим успокаивающим свойством. Кроме того, в нем много клетчатки, полезной для ЖКТ, приятный ореховый вкус.

Среди других популярных альтернатив эксперты выделили цикорий, какао, а также воду с лимоном и имбирем, которая полезна по утрам, так как «запускает» метаболизм.

Ранее ученые выяснили, сколько чашек кофе нужно пить в день, чтобы замедлить процесс старения.

