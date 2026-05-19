Строителя с гвоздем в голове спасли крымские хирурги

В Крыму 29-летний строитель случайно выстрелил себе в лицо из гвоздезабивного пистолета, гвоздь прошел через гайморову пазуху и остановился в двух миллиметрах от головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

Мужчина находился на рабочем месте и по неосторожности выстрелил в себя из монтажного пистолета. Гвоздь попал прямо в лицевой отдел черепа, с тяжелой травмой пострадавшего доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Симферопольской больницы № 6. Когда хирурги попытались извлечь гвоздь, началось артериальное кровотечение. Остановить его швами или зажимами не получалось. Врачи собрали консилиум, провели телемедицинские консультации и приняли решение перевезти пациента в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Хирургии провели уникальную операцию, смогли остановить кровотечение и извлечь инородное тело. Жизни мужчины ничего не угрожает, его состояние оценивается как стабильное, он продолжает лечение.

