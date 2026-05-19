В Германии при обрушении жилого дома пострадали люди

В центре немецкого города Герлиц обрушился многоквартирный дом, пострадали 54 человека. Об этом сообщает телерадиокомпания MDR.

«Полиция до сих пор разыскивает трех человек, с которыми пока не удалось связаться», — сообщили в полиции.

Уточняется, что ищут двух туристок из Румынии, а также мужчину с немецким и болгарским гражданством, который приехал в город по работе. По данным MDR, сначала сообщалось о пяти пропавших, но двоих из них не оказалось в здании в момент обрушения, они пришли на место уже после обрушения и сейчас находятся в безопасности.

Здание начала XX века на улице Джеймса фон Мольтке обрушилось 18 мая. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газа.

По информации источника, в доме находились сдаваемые в аренду квартиры и апартаменты для отдыха, здание отремонтировали всего несколько лет назад. Спасатели используют служебных собак и тепловизоры для поиска пропавших под завалами, но пока собаки ничего не обнаружили, пишет издание. Чтобы не навредить возможным выжившим, разбор завалов ведется вручную лопатами, уточняется в сообщении. Кроме того, пришлось эвакуировать десять соседних домов.

Ранее в Сызрани частично обрушился подъезд дома.