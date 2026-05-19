В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» сервис для жалоб на шумных соседей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать на «Госуслугах» сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС.

По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум (громкая музыка, ремонт в неположенное время). В результате этим соседям в личный кабинет на «Госуслугах» автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины.

Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями — а значит, сделать такой сервис на «Госуслугах» технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более трех жалоб от разных соседей в течение одного месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины.

Чернышов уверен, что такая мера даст гражданам простой способ разрешать бытовые конфликты и снизит напряженность в многоквартирных домах.

