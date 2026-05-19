Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» сервис для жалоб на шумных соседей

Зампред ГД Чернышов предложил принимать жалобы на шумных соседей на «Госуслугах»
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать на «Госуслугах» сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС.

По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум (громкая музыка, ремонт в неположенное время). В результате этим соседям в личный кабинет на «Госуслугах» автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины.

Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями — а значит, сделать такой сервис на «Госуслугах» технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более трех жалоб от разных соседей в течение одного месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины.

Чернышов уверен, что такая мера даст гражданам простой способ разрешать бытовые конфликты и снизит напряженность в многоквартирных домах.

Ранее россиянам рассказали, можно ли наказать соседа за шумную стиральную машину.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!