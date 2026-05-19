Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россияне обратились к Си Цзиньпину с просьбой о строительстве школы

Жители Иркутской области попросили Си Цзиньпина построить им школу

Жители Иркутской области призвали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы Китай профинансировал строительство школы. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По словам жителей микрорайона Березовый, детям приходится ездить на учебу в соседние поселки — Маркова и Луговое, так как поблизости школы нет. Причем эти учебные учреждения переполнены: в 2022 году число учеников в поселке Маркова превышало проектную наполняемость в два раза. Добраться до школы в Луговом можно только на автобусе или личном транспорте, поскольку расстояние до нее составляет около 12 км.

В коллективном обращении жители Березового пожаловались, что новую школу в их населенном пункте на 1,5 тысячи мест обещали построить еще в 2021 году. Однако стройка началась лишь в прошлом году и, как утверждают местные, на данный момент заморожена.

«По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность объекта, по данным открытых источников, составляет лишь 20%. При этом срок завершения строительства планировался на 2027 год», — рассказали жители.

Они сообщили, что неоднократно обращались в администрацию президента России с этим вопросом, однако жалобы переадресовывают местным властям, которые бездействуют. В министерстве строительства Иркутской области ответили на обращение жителей, что средства на возведение школы в региональном бюджете на ближайшие два года «не заложены». По словам людей, два года назад в Березовом также заморозили строительство детского сада.

В итоге жители Березового попросили Лаврова обратиться к Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу в рамках «этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем».

Ранее эксперты назвали решение проблемы с нехваткой школ в районах с новостройками.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!