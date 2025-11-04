На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты назвали решение проблемы с нехваткой школ в районах с новостройками

Эксперт Косарева: инфраструктурный сбор поможет решить проблему нехватки школ
Евгений Биятов/РИА Новости

В российских городах-миллионниках обостряется проблема нехватки мест в школах в районах с новостройками. Активное жилищное строительство часто не сопровождается соответствующим развитием социальной инфраструктуры, пишут «Известия».

По словам главного эксперта Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Даниила Алимпеева, ответственность за строительство объектов социальной инфраструктуры несут власти, которые выдают разрешение на строительство жилых домов.

«Действующее законодательство, по крайней мере прямо, не обязывает застройщика строить инфраструктуру, это обязанность местных властей», — отметил эксперт.

Для решения проблемы с нехваткой мест в соцобъектах Алимпеев предложил использовать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для строительства школ и детсадов. Он назвал его «инфраструктурным договором». Эксперт подчеркнул, что действующего законодательства для решения обозначенной проблемы вполне достаточно, а ключом к этому оказывается грамотное использование механизмов КРТ (комплексное развитие территории) и ГЧП.

В свою очередь президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева обратила внимание на то, что в городах и регионах ограничены бюджетные возможности. В связи с этим жители многоэтажек сталкиваются с ситуацией, когда ближайшая школа находится слишком далеко от дома, а построить новую в районе зачастую невозможно в сжатые сроки.

В качестве одного из решения проблемы Косарева назвала международную практику, где используется «инфраструктурный сбор». Его платят застройщики, а власти на эти деньги возводят социальную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что симферопольские школьники учатся в детском саду из-за нехватки мест в гимназии.

