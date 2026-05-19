Пьяный петербуржец целился в подростков из винтовки на детской площадке

В Петербурге на детской площадке задержали вооруженного мужчину
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который пугал детей винтовкой во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на детской площадке, пьяный мужчина достал оружие из чехла и целился в сторону группы подростков. Очевидцы, заметившие вооруженного человека, немедленно вызвали полицию.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали злоумышленника. У него изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом и коробку с пулями. По словам детей, мужчина целенаправленно целился именно в них. Задержанный доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

До этого петербуржец открыл стрельбу по детсаду, пытаясь распугать раздражающих его птиц. Чтобы избавиться от проблемы, он специально купил арбалет. Однако при применении вместо птиц попал в детский сад, который посещал его ребенок.

Ранее 13-летний подросток выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу.

 
