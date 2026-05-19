В России продлили летние каникулы для учеников невыпускных классов

В России летние каникулы для учеников невыпускных классов в текущем году начнутся 27 мая, что на пять дней раньше привычного срока. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал эксперт министерства просвещения, директор лицея Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Игорь Якимов.

По словам специалиста, профильное ведомство рекомендовало школам завершить учебный год 26 мая. Это необходимо, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях.

«Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году <...> определено датой не раньше 1 июня», — отметил Якимов.

Эксперт выразил уверенность, что фиксация единых дат позволит организовать итоговые школьные мероприятия и принять необходимые меры безопасности. Также предполагается, что это позволит уравнять учеников в правах на отдых и снизить беспокойство родителей, вызванное разницей в графиках различных учебных заведений.

20 апреля депутат Государственной думы России Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала предложение Общественной палаты продлить учебный год на две недели за счет сокращения летних каникул. Как сказала парламентарий, действующая система образования и так предполагает большую нагрузку на детей. Она призвала не оставлять «учеников за скобками» при принятии решений в данной области.

Ранее в России предложили ввести в школах тихий час.

 
