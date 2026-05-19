Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Судебные приставы начали взыскивать с Дудя деньги по иску Мизулиной

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Дудя 200 тыс. рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) 200 тыс. рублей в пользу руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом, ссылаясь на материалы суда и судебных приставов, сообщает РИА Новости.

15 мая на Дудя было заведено исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей по исполнительному листу, который Лефортовский районный суд Москвы выдал 29 апреля по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

14 октября стало известно, что Московский городской суд признал законным решение по иску Мизулиной к Дудю и дизайнеру Артемию Лебедеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебная коллегия постановила оставить без изменений решение Лефортовского суда и отклонила апелляционные жалобы защиты ответчиков.

Иск был подан после того, как в августе 2024 года Дудь опубликовал интервью с Лебедевым на YouTube, где дизайнер критиковал деятельность Мизулиной и ее организации. Лефортовский суд признал пять фрагментов видео содержащими сведения, порочащие честь и деловую репутацию Мизулиной, обязал удалить их и взыскал с Лебедева 300 тыс. рублей и с Дудя 200 тыс. рублей. Лебедев принес извинения, заявив о непричастности к оскорблению, но подчеркнул, что продолжит критиковать деятельность Мизулиной.

У Дудя арестовали квартиру в Москве из-за долгов.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!