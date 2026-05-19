Судебные приставы начали взыскивать с Дудя деньги по иску Мизулиной

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) 200 тыс. рублей в пользу руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом, ссылаясь на материалы суда и судебных приставов, сообщает РИА Новости.

15 мая на Дудя было заведено исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей по исполнительному листу, который Лефортовский районный суд Москвы выдал 29 апреля по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

14 октября стало известно, что Московский городской суд признал законным решение по иску Мизулиной к Дудю и дизайнеру Артемию Лебедеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебная коллегия постановила оставить без изменений решение Лефортовского суда и отклонила апелляционные жалобы защиты ответчиков.

Иск был подан после того, как в августе 2024 года Дудь опубликовал интервью с Лебедевым на YouTube, где дизайнер критиковал деятельность Мизулиной и ее организации. Лефортовский суд признал пять фрагментов видео содержащими сведения, порочащие честь и деловую репутацию Мизулиной, обязал удалить их и взыскал с Лебедева 300 тыс. рублей и с Дудя 200 тыс. рублей. Лебедев принес извинения, заявив о непричастности к оскорблению, но подчеркнул, что продолжит критиковать деятельность Мизулиной.

