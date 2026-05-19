Россиянам объяснили, как правильно удобрять огород, чтобы не отравиться

Химик Дорохов: минеральными удобрениями и пестицидами можно отравиться
Весной и летом на дачных участках начинают активно использовать минеральные удобрения и средства защиты растений. Однако при работе с ними необходимо строго соблюдать меры безопасности, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Удобрения изменяют химический состав почвы и повышают доступность питательных элементов для растений, а пестициды предназначены для уничтожения насекомых, грибков или сорных растений. Обе группы веществ представляют собой химические соединения с биологической активностью. При попадании в организм такие соединения могут негативно воздействовать на слизистые оболочки, нервную систему и печень и вызывать раздражение кожи, головную боль, слабость и тошноту», — предупредил эксперт.

Минеральные удобрения чаще всего вызывают проблемы при прямом контакте с кожей. В их составе содержатся соли азота, калия или фосфора в высокой концентрации, которые обладают выраженным раздражающим действием. Попадание раствора или гранул на кожу приводит к покраснению, жжению и местному воспалению. Чем дольше вещество остается на коже, тем сильнее воздействие, а часть соединений может проникать через кожный барьер и поступать в организм.

«Во время обработки растений пестицидами образуется аэрозоль из мелких капель раствора, который некоторое время сохраняется в воздухе вокруг человека. Частицы раствора могут попадать из воздуха в дыхательные пути, а затем в кровоток. Кроме того, многие пестициды хорошо растворяются в жирах, а липидный слой кожи облегчает проникновение таких молекул в ткани», — отметил химик.

Вероятность химического воздействия увеличивается, если препараты неправильно используют. Удобрения для внекорневых подкормок и многие пестициды продаются в виде концентратов, которые необходимо разводить водой строго по инструкции. Когда дозировку увеличивают, раствор становится более агрессивным. При распылении это приводит к образованию более насыщенного аэрозоля, а при попадании на кожу усиливается раздражающее действие вещества. Значение имеют и условия обработки. В жаркую погоду испарение происходит быстрее, вокруг человека повышается концентрация химических паров и аэрозольных частиц, поэтому нагрузка на дыхательные пути и печень возрастает.

«Риск отравления возникает не только во время обработки участка, но и при неправильном хранении. Концентраты удобрений и пестицидов длительное время сохраняют химическую активность. Если такие препараты переливают в бытовые емкости, оставляют без маркировки или хранят рядом с продуктами питания, повышается вероятность случайного контакта с веществом или его проглатывания. Поэтому агрохимикаты следует хранить только в заводской упаковке и в местах, куда не имеют доступа дети», — напомнил Дорохов.

Снизить вероятность химического воздействия во время садовых работ помогут простые меры защиты. Во время приготовления раствора и обработки растений используйте плотные перчатки, закрытую одежду и респиратор. После завершения работы руки и открытые участки кожи необходимо вымыть с мылом, а рабочую одежду снять и постирать, чтобы удалить остатки химических веществ, посоветовал он.

Ранее россиян призвали не удобрять растения картофельными очистками и яичной скорлупой.

 
