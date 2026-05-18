Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Киеве произошла стрельба

Полиция Киева: мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире
Shutterstock

Житель Киева открыл стрельбу после конфликта со знакомыми, после чего забаррикадировался в квартире. Об этом сообщили в украинской полиции.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы Украины. По предварительным данным, мужчина произвел два выстрела, после чего спрятался в квартире. В результате стрельбы никто не пострадал.

«В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры», — отмечается в сообщении.

Позже появилась информация о задержании стрелка.

До этого в Киеве женщина открыла стрельбу во дворе жилого дома. По данным полиции, конфликт начался с того, что 27-летний мужчина сделал замечание компании, шумевшей возле его дома. После этого одна из женщин достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, а затем скрылась. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота и руки. Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Во время обыска у нее изъяли пистолет и патроны.

Ранее украинец открыл стрельбу из-за сорванной детьми сирени.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!