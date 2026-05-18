В Киеве произошла стрельба

Житель Киева открыл стрельбу после конфликта со знакомыми, после чего забаррикадировался в квартире. Об этом сообщили в украинской полиции.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы Украины. По предварительным данным, мужчина произвел два выстрела, после чего спрятался в квартире. В результате стрельбы никто не пострадал.

«В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские и спецназовцы, со стрелком ведутся переговоры», — отмечается в сообщении.

Позже появилась информация о задержании стрелка.

До этого в Киеве женщина открыла стрельбу во дворе жилого дома. По данным полиции, конфликт начался с того, что 27-летний мужчина сделал замечание компании, шумевшей возле его дома. После этого одна из женщин достала пистолет и несколько раз выстрелила в его сторону, а затем скрылась. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота и руки. Полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Во время обыска у нее изъяли пистолет и патроны.

Ранее украинец открыл стрельбу из-за сорванной детьми сирени.