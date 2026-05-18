В России представили мультсериал «Шерлок Хвост» о борьбе с мошенничеством

Фактчекинговый проект «Лапша Медиа» и Минпросвещения России представили первый сезон образовательного мультсериала «Шерлок Хвост». Об этом сообщили организаторы проекта.

Отмечается, что инициатива направлена на снижение цифровых рисков в условиях роста онлайн-угроз для детей и подростков.

Первый сезон включил пять серий. Выход эпизодов будет выходить еженедельно по четвергам. Каждую серию посвятили разбору конкретных схем обмана.

Эксперт «Лапша Медиа», старший специалист по адресной коммуникации управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Никита Чулюкин подчеркнул необходимость прививания детям и родителям навыков распознавания киберугроз на фоне роста числа мошеннических схем.

«Именно на эту аудиторию и нацелен наш мультсериал. Также узнать больше о делах Шерлока Хвоста будет полезно и воспитателям, учителям начальной школы, чтобы быть более осведомленными в тех рисках, которым подвержены дети и подростки в Сети», — сказал он.

В дебютном эпизоде, выход которого состоялся 14 мая, главный герой Шерлок Хвост раскрыл механизм обмана с требованием срочного перевода средств от имени родственников. В последующих сериях первого сезона детально разберут различные мошеннические схемы, характерные для детской и подростковой аудитории.