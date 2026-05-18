В Британии женщина-солдат Королевского полка погибла во время конного шоу

Министерство обороны Великобритании подтвердило гибель женщины-военнослужащей на конном шоу с участием короля Карла III. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С большой печалью министерство обороны подтверждает смерть бомбардира Сиары Салливан, которая умерла 15 мая после трагического инцидента на Королевском Виндзорском конном шоу», — сказано в заявлении.

Погибшей было 24 года. Она начала службу в армии в 2020 году, а в 2021-м присоединилась к Королевской конной артиллерии. Причины смерти не раскрываются. Как сообщает газета Sun, Салливан получила тяжелые травмы при падении во время ухода с арены и скончалась на месте, несмотря на попытки оказать ей помощь. В Букингемском дворце заявили, что король Карл III и королева Камилла находились на месте происшествия, однако не сразу осознали всю серьезность случившегося.

В пресс-службе дворца отметили, что король был глубоко потрясен и опечален, узнав о смерти военнослужащей. Там заявили о намерении Карла III связаться с ее семьей, чтобы выразить свои личные соболезнования.

О гибели военнослужащей во время Королевской конной выставки в Виндзоре стало известно 15 мая. Тогда сообщалось, что солдат королевского конного артиллерийского полка трагически погиб, упав с лошади.

