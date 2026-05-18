По факту бегства пятилетних мальчиков из детсада в Подмосковье возбудили дело

СК РФ возбудил дело о халатности после бегства мальчиков из детсада в Чехове

Следователи возбудили уголовное дело после бегства двух мальчиков из детского сада в подмосковном Чехове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

18 мая двое пятилетних мальчиков покинули территорию детского сада в Чехове в Московской области. Несовершеннолетние сбежали во время дневной прогулки. По данным Telegram-канала 112, они пролезли через ограду. Заметив пропажу детей, сотрудники дошкольного учреждения обратились в правоохранительные органы. Полицейские начали поиски, к ним присоединились волонтеры.

В конце концов мальчиков нашли живыми. Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что детей уже передали родителям. Он также выразил благодарность всем неравнодушным жителям, оказавшим помощь стражам порядка.

13 апреля в Тюмени двухлетняя девочка сбежала из детского сада и самостоятельно добралась до торгового центра «Остров», расположенного в 700 метрах от дошкольного учреждения. На одинокого ребенка обратила внимание одна из прохожих, которая позвонила в полицию. Впоследствии малышка воссоединилась с родителями.

Ранее в Астраханской области собаки напали на девочку, сбежавшую из детского сада.