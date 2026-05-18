Сын бывшего издателя газеты «Из рук в руки» отдал мошенникам имущество семьи

Жертвой мошенников стал 17-летний сын бывшего издателя газеты «Из рук в руки» Николаса Дадиани. Подросток передал аферистам имущество семьи более чем на 16 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Злоумышленники убедили юношу отдать им наличные деньги, ювелирные изделия и дорогостоящие часы. Стоимость одних только наручных часов превысила 6 млн рублей.

18 мая в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили о задержании курьера мошенников, похитивших у семьи москвичей ценности на сумму свыше 16 млн рублей. При этом не уточнялось, о ком идет речь. По версии следствия, подросток передал имущество семьи 29-летней женщине, которая, в свою очередь, передала похищенное своей сообщнице. Позже в Подмосковье была задержана 21-летняя жительница Долгопрудного с деньгами, ювелирными изделиями и часами.

Ранее Николас Дадиани возглавлял холдинг «Пронто-медиа», выпускавший газету «Из рук в руки». В 2015 году он закрыл печатную версию издания, а спустя несколько лет покинул пост руководителя компании.

До этого мошенники начали размещать свои поддельные QR-коды поверх легальных. Как рассказал «Газете.Ru» технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков, визуально отличить подлинный QR-код от поддельного невозможно, так как структура данных не отображается во внешнем виде, поэтому следует оценивать контекст размещения и состояние физического носителя. Более безопасным вариантом является код, нанесенный типографским способом непосредственно на поверхность объекта или устройства, пояснил он.

Ранее в Петербурге обманутый студент отдал мошенникам родительский сейф с 55 млн рублей.