В Нидерландах оценили угрозу для жителей из-за прибытия лайнера с хантавирусом

Порт Роттердама исключил угрозу для жителей из-за прибытия судна с хантавирусом
Shao Haijun/XinHua/Global Look Press

Круизный лайнер MV Hondius, после вспышки хантавируса прибывший в порт нидерландского Роттердама, не представляет опасности для жителей региона. Об этом сообщается на сайте администрации гавани.

Из заявления следует, что судно прибыло в порт 18 мая. Роттердам смог принять лайнер, так как расположенная здесь гавань официально выполняет функцию карантинного порта. Этот факт закреплен в Законе об общественном здравоохранении Нидерландов.

«В Роттердаме имеются необходимые процедуры, экспертный потенциал и технические средства для того, чтобы урегулировать данную ситуацию бережно и безопасно. Прямой угрозы для окружающей территории и жителей региона нет», — утверждается в публикации.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. На этом фоне судно направили в порт испанского острова Тенерифе, где была проведена операция по эвакуации пассажиров. 18 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что симптомы заболевания были выявлены у 11 человек — у девяти из них диагноз уже подтвержден, результаты анализов еще двоих ожидаются. Кроме того, трех заразившихся спасти не удалось.

Ранее инфекционист назвала территории России, являющиеся природными очагами хантавируса.

 
