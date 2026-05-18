Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Сбере отметили смещение фокуса развития ИИ на серверные процессоры

Кирилл Меньшов: развитие ИИ напрямую зависит от прогресса CPU-мощностей
Сбер

Развитие искусственного интеллекта напрямую зависит от прогресса CPU-мощностей. Об этом на панельной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

На сессии «ЦОДы на пределе: кто будет развивать инфраструктуру для ИИ и цифровой экономики?» обсудили инфраструктуру для цифровой экономики.

Меньшов зафиксировал смену технологического фокуса. По его словам, ранее рынок развивал высоконагруженные стойки, а инвесторы закупали графические процессоры GPU. Однако ситуация изменилась, и фокус сместился на серверные CPU.

«Если раньше развитие ИИ зависело от высоконагруженных стоек в ЦОД и графических процессоров (GPU), то сегодня фокус смещается в сторону серверных CPU», — сказал он.

Также старший вице-президент Сбера отметил рост мощностей дата-центров. По его словам, агентная экономика требует новых вычислительных ресурсов, а классическая серверная архитектура обеспечивает стабильную работу систем.

«Для работы ИИ-агента достаточно одной LLM-модели, но требуется много серверов. Уже сейчас мы формируем план развития, держа в фокусе ключевые тренды отрасли», — добавил старший вице-президент Сбера.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!