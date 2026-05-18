В Сбере отметили смещение фокуса развития ИИ на серверные процессоры

Развитие искусственного интеллекта напрямую зависит от прогресса CPU-мощностей. Об этом на панельной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

На сессии «ЦОДы на пределе: кто будет развивать инфраструктуру для ИИ и цифровой экономики?» обсудили инфраструктуру для цифровой экономики.

Меньшов зафиксировал смену технологического фокуса. По его словам, ранее рынок развивал высоконагруженные стойки, а инвесторы закупали графические процессоры GPU. Однако ситуация изменилась, и фокус сместился на серверные CPU.

«Если раньше развитие ИИ зависело от высоконагруженных стоек в ЦОД и графических процессоров (GPU), то сегодня фокус смещается в сторону серверных CPU», — сказал он.

Также старший вице-президент Сбера отметил рост мощностей дата-центров. По его словам, агентная экономика требует новых вычислительных ресурсов, а классическая серверная архитектура обеспечивает стабильную работу систем.

«Для работы ИИ-агента достаточно одной LLM-модели, но требуется много серверов. Уже сейчас мы формируем план развития, держа в фокусе ключевые тренды отрасли», — добавил старший вице-президент Сбера.