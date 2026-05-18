В больницах Подмосковья обновили аппараты ЭКГ

Более 100 аппаратов ЭКГ и холтеров появилось в больницах Подмосковья

В 25 больниц Московской области поступило 118 новых аппаратов для электрокардиографии (ЭКГ) и холтеровского мониторирования (холтеров) с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, своевременное выявление нарушений сердечного ритма влияет на эффективность лечения и сохранение здоровья пациентов.

«Общая сумма закупки аппаратов превысила 87 млн рублей», — сказал он.

Новое оборудование поставили в больницы Истры, Реутова, Коломны и другие.

Медтехнику закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.