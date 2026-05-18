Россиянам назвали отличия настоящего банковского уведомления от подделки мошенников

Настоящее уведомление от банка отличается от уловки мошенников несколькими деталями, такими как тон сообщения и отсутствие просьбы указать пароль от личного кабинета. Об этом kp.ru сообщил эксперт проекта НИФИ Минфина России Дмитрий Модель.

По словам эксперта, сообщения от настоящего банка всегда написаны в нейтральном и информационном тоне.

«Вам могут сообщить о зачислении зарплаты, списании по кредиту, начислении кэшбэка или появлении новой выписки. Никаких криков о помощи: «СРОЧНО! УГРОЗА!»», — объяснил он.

Специалист добавил, что банк не запрашивает у своих клиентов ПИН-коды, CVV/CVC, коды из сообщения или пуш-уведомления, логины и пароли от личного кабинета. Сотрудники не имеют права это делать.

Кроме того, вся информация, указанная в реальном банковском сообщении, дублируется в официальном приложении. Отсутствие уведомлений о блокировке, подозрительных операциях или одобренном кредите в личном кабинете указывает на то, что отправителем СМС является мошенник.

Эксперт добавил, что при просьбе о вмешательстве пользователей в какие-либо операции, например в обновление данных, даются разумные сроки. Настоящие банки не требуют от клиентов моментального решения вопроса.

