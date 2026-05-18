Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам назвали отличия настоящего банковского уведомления от подделки мошенников

Эксперт Модель: сообщения от настоящего банка написаны в информационном тоне
Depositphots

Настоящее уведомление от банка отличается от уловки мошенников несколькими деталями, такими как тон сообщения и отсутствие просьбы указать пароль от личного кабинета. Об этом kp.ru сообщил эксперт проекта НИФИ Минфина России Дмитрий Модель.

По словам эксперта, сообщения от настоящего банка всегда написаны в нейтральном и информационном тоне.

«Вам могут сообщить о зачислении зарплаты, списании по кредиту, начислении кэшбэка или появлении новой выписки. Никаких криков о помощи: «СРОЧНО! УГРОЗА!»», — объяснил он.

Специалист добавил, что банк не запрашивает у своих клиентов ПИН-коды, CVV/CVC, коды из сообщения или пуш-уведомления, логины и пароли от личного кабинета. Сотрудники не имеют права это делать.

Кроме того, вся информация, указанная в реальном банковском сообщении, дублируется в официальном приложении. Отсутствие уведомлений о блокировке, подозрительных операциях или одобренном кредите в личном кабинете указывает на то, что отправителем СМС является мошенник.

Эксперт добавил, что при просьбе о вмешательстве пользователей в какие-либо операции, например в обновление данных, даются разумные сроки. Настоящие банки не требуют от клиентов моментального решения вопроса.

Ранее в МВД назвали самый безопасный способ хранения денег.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!