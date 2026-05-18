Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России представили новую технологию оплаты проезда в метро

Сбер запустил сервис «Геопей» для оплаты проезда в метро
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Сбер в партнерстве с региональным транспортным оператором Нижегородской области «Ситикард» запустил сервис «Геопей» Сбер2В для оплаты проезда в метро, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь жители и гости Нижнего Новгорода смогут оплачивать поездку на всех станциях метро без передачи наличных и прикладывания банковской карты к терминалу. Для оплаты используется картографический сервис «2ГИС» в смартфоне. Пользователю необходимо будет поднести QR-код на смартфоне к считывателю на боковой панели турникета.

«С января 2025 года Сбер развивает технологию оплаты общественного транспорта по геопозиции — она уже запущена в 14 городах страны», — отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Как рассказал генеральный директор Сбер2В Леонид Лишневецкий, «Геопей» позволит клиентам оплачивать проезд без переключений между сервисами.

«Проект реализован в партнерстве с участниками транспортной экосистемы региона и открывает основу для дальнейшего масштабирования цифровой оплаты на других видах городского транспорта», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Меланома в России стала встречаться на 45% чаще. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!