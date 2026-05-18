В России представили новую технологию оплаты проезда в метро

Сбер в партнерстве с региональным транспортным оператором Нижегородской области «Ситикард» запустил сервис «Геопей» Сбер2В для оплаты проезда в метро, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь жители и гости Нижнего Новгорода смогут оплачивать поездку на всех станциях метро без передачи наличных и прикладывания банковской карты к терминалу. Для оплаты используется картографический сервис «2ГИС» в смартфоне. Пользователю необходимо будет поднести QR-код на смартфоне к считывателю на боковой панели турникета.

«С января 2025 года Сбер развивает технологию оплаты общественного транспорта по геопозиции — она уже запущена в 14 городах страны», — отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Как рассказал генеральный директор Сбер2В Леонид Лишневецкий, «Геопей» позволит клиентам оплачивать проезд без переключений между сервисами.

«Проект реализован в партнерстве с участниками транспортной экосистемы региона и открывает основу для дальнейшего масштабирования цифровой оплаты на других видах городского транспорта», — сказал он.