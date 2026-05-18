В Якутске уровень воды в реке превысил опасную отметку

В Якутске из-за роста уровня воды в реке Лене ограничили подачу электричества

Уровень воды в реке Лене превысил опасную отметку, став причиной паводков в Якутске и его пригородах. Об этом пишет ТАСС.

По данным администрации города, превышение критической отметки зафиксировали в микрорайоне Кангалассы. Опасным для этого участка считается уровень воды в 1000 см, при этом к текущему моменту показатель достиг 1029 см.

В Якутске и ближайших населенных пунктах ввели временные ограничения электроснабжения. Причиной послужила угроза подтопления объектов энергетической инфраструктуры, поясняется в материале.

«Решение принято для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности жителей», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Журналисты выяснили, что в пригородах Якутска отключили несколько подстанций. В самом городе была приостановлена работа трех комплексных трансформаторных подстанций на участке линии «Водозабор-2», а также девяти столбовых и комплексных трансформаторных подстанций по воздушной линии 6 кВ «Даркылахская-2».

14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 1,8 млрд рублей на восстановление дорог после паводков. Речь идет о трассах в Омской и Оренбургской областях, Забайкальском крае.

Ранее в Красноярском крае две девочки попали в западню на острове из-за подъема уровня воды.