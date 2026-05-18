На ЦИПР обсудили цифровую трансформацию базовых отраслей промышленности России

Российская ИТ-отрасль стала одним из драйверов развития промышленности. Об этом на пленарной сессии ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, предприятия активнее начали внедрять отечественные решения для управления производством, проектирования, логистики и бизнес-процессов.

Участники обсудили результаты работы индустриальных центров компетенции, особо значимых проектов и дальнейшие шаги по укреплению технологического суверенитета.

«Мы перешли от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных решений, и сегодня мы в этом убедились на выставке», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что отечественный софт используется уже на более чем 10 млн рабочих мест.

«Отрасль информационных технологий дала вклад 47% в рост внутреннего регионального продукта. А за 6 лет доля в структуре ВВП в стране удвоилась. Объем продаж отечественных продуктов, сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил уже 5 триллионов рублей. И именно их все чаще выбирают крупные компании для внедрения на предприятиях», — сказал он.

По его словам, экспорт софта вырос на 15% впервые с 2022 года.

Гендиректор АО «ОАК» Вадим Бадеха рассказал о замещении ПО в конструкторских бюро, оборудовании 4 тыс. рабочих мест. По его словам, совместно со Сбером реализован пилотный проект на платформе T-FLEX: скорость синтеза конструкции выросла в 11 раз.