В Твери подросток выстрелил из сигнального пистолета в обидчика

В Твери устанавливаются обстоятельства конфликта между подростками, в ходе которого 15-летний школьник выстрелил в оппонента из ракетницы. Об этом сообщает СУ СК России по Тверской области.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Королева. По предварительным данным, между подростками вспыхнула ссора, 15-летний юноша вступился за своего младшего брата и ударил оппонента.

В ответ на это обидчик выстрелил в него из сигнального пускового устройства ПУ-3. Пострадавшего несовершеннолетнего госпитализировали. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

До этого в Петербурге двое молодых людей выстрелили в 14-летнего школьника. Между тремя подростками вспыхнула ссора — конфликт быстро перерос в драку. В какой-то момент двое юношей в возрасте 18 и 14 лет пустили в ход газовый баллончик, а затем один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента.

Ранее подросток случайно выстрелил в сверстницу во время вечеринки.