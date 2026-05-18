На Кубани осудили местного жителя, искавшего готовых помогать ВСУ людей

Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, летом 2023 года мужчина установил контакт с действующим бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тот передавал россиянину задания, связанные с поиском лиц, готовых оказывать помощь украинской стороне. После выполнения задания фигурант отчитывался перед куратором. В заявлении подчеркивается, что житель Кубани оказывал содействие ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России.

«Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, со штрафом в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на срок один год», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

15 мая в Санкт-Петербурге осудили двух мужчин, пытавшихся отравить гуманитарную помощь для российских военнослужащих и жителей Донецкой народной республики. Как сообщили в прокуратуре, фигуранты приобрели более 27 кг сильнодействующего ядовитого вещества и намеревались подсыпать его в продукты, затем отправив их в зону проведения специальной военной операции. Преступную деятельность россиян пресекли сотрудники правоохранительных органов. Одного из мужчин лишили свободы на 15 лет, второго — на 16 лет.

