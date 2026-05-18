Россиянина осудили за содействие спецслужбам Украины

Второй Восточный окружной военный суд признал жителя Томской области виновным в государственной измене, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина сотрудничал со спецслужбами Украины и оказывал им содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ. Осужденный фотографировал расположенные в Томской области военные объекты, после чего отправлял снимки куратору. Кадры использовались для планирования и совершения диверсий и терактов.

«Ему (фигуранту. — «Газета.Ru») назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — сообщили в пресс-службе.

Более того, суд запретил мужчине в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и администрированием сайтов и групп в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования. В том числе к ним относится интернет.

