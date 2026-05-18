Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянина осудили за содействие спецслужбам Украины

ФСБ РФ: жителя Томской области приговорили к 14 годам колонии за госизмену
РИА Новости

Второй Восточный окружной военный суд признал жителя Томской области виновным в государственной измене, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина сотрудничал со спецслужбами Украины и оказывал им содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ. Осужденный фотографировал расположенные в Томской области военные объекты, после чего отправлял снимки куратору. Кадры использовались для планирования и совершения диверсий и терактов.

«Ему (фигуранту. — «Газета.Ru») назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — сообщили в пресс-службе.

Более того, суд запретил мужчине в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и администрированием сайтов и групп в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования. В том числе к ним относится интернет.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга осудили за подготовку покушения на высокопоставленного военного.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!