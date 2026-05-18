На Урале женщине залило лицо кровью после того, как трамвай протащил ее за собой

Женщина упала между вагонами движущегося трамвая в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, ЧП произошло на улице Декабристов. Двери трамвая зажали руку одной из пассажирок, после чего состав тронулся с места и протащил женщину за собой. В настоящее время пострадавшую пытаются достать из-под колес.

«Жива, но все лицо залито кровью», — подчеркивается в материале.

Движение в районе места инцидента было ограничено.

9 мая в городе Бийске в Алтайском крае трамвай сошел с рельсов и врезался в опору линии электропередачи. В результате столб наклонился и начал искрить. Как сообщил Telegram-канал Barnaul 22, в аварии пострадали три человека — 43-летняя женщина, 10-летний мальчик и шестилетняя девочка. Всех троих доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов, они организовали проверку. Позднее в сети появилось видео, снятое одним из находившихся в трамвае пассажиров.

Ранее в Краснодаре кондуктор вытолкнул пенсионера из движущегося трамвая.