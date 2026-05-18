«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о расширении статуса ветерана

«Единая Россия» выступила за расширение категорию получателей статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что партия внесла законопроект в Госдуму.

По словам Якушева, статус ветерана или инвалида боевых действий предлагается предоставлять сотрудникам МЧС России, которые во время СВО занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов в исторических регионах России.

«Принятие законопроекта станет ещё одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью. Распространение статуса ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС обеспечит им равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам», — сказал Якушев.