Владельца бультерьера, изуродовавшего лицо ребенку, задержали в Нижнекамске

В Нижнекамске задержан владелец бультерьера, который на детской площадке напал на 12-летнюю школьницу и нанес ей тяжелые травмы. Об этом сообщает mk.ru.

Мэр города Радмир Беляев сообщил, что владелец пса помещен в следственный изолятор, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Семье пострадавшей будет оказана поддержка со стороны городских властей.

Собака напала на ребенка возле хоккейной коробки на улице Юности в Нижнекамске. Бультерьер набросился на 12-летнюю девочку, пес откусила ребенку ухо и изуродовала лицо. Владелец пса находился рядом, но не предпринял никаких попыток остановить животное.

До этого в Красноярском крае стая собак напала на девочку. Отец оставил дочь играть на детской площадке, а сам на несколько минут отлучился в магазин. Пока его не было, бездомные собаки напали на ребенка. Животных спугнул прохожий.

Ранее собака на поводке искусала 13-летнюю девочку под Нижним Новгородом.