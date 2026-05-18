Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Владельца бультерьера, изуродовавшего лицо ребенку, задержали в Нижнекамске

В Татарстане задержали владельца бультерьера, напавшего на девочку
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Нижнекамске задержан владелец бультерьера, который на детской площадке напал на 12-летнюю школьницу и нанес ей тяжелые травмы. Об этом сообщает mk.ru.

Мэр города Радмир Беляев сообщил, что владелец пса помещен в следственный изолятор, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Семье пострадавшей будет оказана поддержка со стороны городских властей.

Собака напала на ребенка возле хоккейной коробки на улице Юности в Нижнекамске. Бультерьер набросился на 12-летнюю девочку, пес откусила ребенку ухо и изуродовала лицо. Владелец пса находился рядом, но не предпринял никаких попыток остановить животное.

До этого в Красноярском крае стая собак напала на девочку. Отец оставил дочь играть на детской площадке, а сам на несколько минут отлучился в магазин. Пока его не было, бездомные собаки напали на ребенка. Животных спугнул прохожий.

Ранее собака на поводке искусала 13-летнюю девочку под Нижним Новгородом.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!