В Дагестане осудили туристку, катавшуюся на беременной ослице

В Дагестане туристка во время поездки по горной дороге жестоко обошлась с беременной ослицей. Это попало на видео, пишет Mash Gor.

Девушка, находясь в компании подруг и гида, увидела стадо ослов и остановила внимание на одном из них, у которого были заметно округлившиеся бока. Под одобрительные крики сопровождавших она решила оседлать животное, чтобы прокатиться на нем, но ослица не слушалась и продолжала стоять на месте.

Тогда по совету мужчины за кадром, который прокричал «Ногами! Ногами!», девушка принялась душить животное и бить его ногами по животу. В конце концов ослица сбросила грубую наездницу.

После публикации ролика в соцсетях жители республики возмутились поступком туристки и гида, потребовали установить их личности и привлечь к ответственности за жестокое обращение с животным.

Ранее российская туристка потеряла руку после нападения дикого слона на Шри-Ланке.

 
