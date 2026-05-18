В Нижегородской области произошли взрывы

Звуки взрывов раздались в городе Кстово в Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали местные жители, характерные звуки были слышны не только в городе, но и в соседних деревнях. В материале подчеркивается, что власти региона не предупреждали граждан об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«При этом в аэропорту Чкалов [в Нижнем Новгороде] задержаны более 15 рейсов на вылет и прилет. Ограничения на прием самолетов, по данным Росавиации, там введены с 6:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Утром 18 мая пресс-служба министерства обороны России заявила, что в течение ночи над территорией страны были уничтожены 50 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая. За это время дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили БПЛА над акваторией Азовского моря, в Крыму, Краснодарском крае и шести областях. Среди них — Орловская, Белгородская, Ростовская, Тульская, Курская и Воронежская.

Ранее глава округа в Херсонской области пострадал в результате атаки украинского беспилотника.