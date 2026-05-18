Россиянка ударила мужа кухонным топориком во время ссоры

В Хакасии женщина напала на мужа с кухонным топориком

В Саяногорске полиция задержала 35-летнюю местную жительницу, которая во время ссоры ударила своего мужа кухонным топориком по руке. Об этом сообщает УМВД Хакасии.

По данным полиции, инцидент произошел в одной из квартир Ленинградского микрорайона. В дежурную часть поступило сообщение о том, что женщина причинила телесные повреждения мужчине.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Правоохранители задержали 35-летнюю хозяйку квартиры. В ходе проверки установлено, что между супругами вспыхнула ссора. В разгар конфликта женщина нанесла своему 40-летнему мужу удар кухонным топориком по руке.

Раненому потребовалась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Фигурантке грозит до трех лет колонии.

До этого в Энгельсе мужчина ударил жену ножом в шею за шутку об измене. Пострадавшая обратилась в полицию. Медики квалифицировали ранение как легкий вред здоровью, в отношении ревнивца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ранее он уже имел проблемы с законом.

Ранее россиянка облила мужа кислотой и избила лопатой из-за развода.