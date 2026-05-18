В Кургане задержали пьяного мужчину, прикурившего от Вечного огня

В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который прикурил от Вечного огня у Обелиска Победы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 15 мая. Пьяный мужчина подошел к Обелиску Победы и прикурил сигарету от Вечного огня. Произошедшее попало на записи камер видеонаблюдения, личность курганца быстро установили.

Возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого в Смоленске подростки прикурили сигарету от пламени Вечного огня. Они записали свой поступок на видео, а затем выложили его в сеть на всеобщее обозрение. По факту случившегося возбудили уголовное дело о вандализме.

Ранее в Костроме подростки пожарили зефир на Вечном огне.

 
