Стоматолог назвал три неочевидные привычки, которые уничтожают зубную эмаль

Эмаль — рекордсмен по твердости среди всех тканей человека. Но высокая твердость означает низкую эластичность. Эмаль хрупка как стекло или керамика. И главное отличие от кости: в ней нет живых клеток, которые могли бы запустить регенерацию. Самые опасные разрушители эмали — это привычки, которые пациенты считают безобидными или вовсе не замечают, рассказал «Газете.Ru» Севак Барсегян, челюстно-лицевой хирург, основатель клиники Estetus, кандидат медицинских наук.

Первое — это постоянные перекусы.

«Многие искренне недоумевают: «Я же ем яблоки, а не чипсы!» Но проблема не в яблоке. Проблема в том, что каждые 30–40 минут в рот попадает что-то углеводное. Каждый такой перекус запускает кислотную атаку: бактерии полости рта перерабатывают углеводы и выделяют кислоту. Слюне нужно 40–60 минут, чтобы нейтрализовать эту кислоту. Если вы перекусываете каждый час, слюна просто не успевает. Результат — множественный кариес даже при идеальной чистке щеткой», — объяснил он.

Вторая привычка звучит парадоксально, но одна из самых частых причин повреждения эмали — чрезмерная гигиена.

«Пациенты покупают жесткие щетки, давят изо всех сил, используют абразивные пасты с эффектом отбеливания каждый день. Эмаль стирается механически. Особенно уязвима пришеечная область — там слой эмали самый тонкий. Регулярное горизонтальное выметающее движение с давлением приводит к клиновидным дефектам: эмаль в области шейки зуба истончается до дентина. Пациент жалуется на острую боль от холодного и сладкого, а стоматолог видит характерную выемку. Правильная техника выглядит иначе: мягкая или средняя щетка, минимальное давление, вертикальные «выметающие» движения от десны к краю зуба. А отбеливающие пасты — не чаще двух раз в неделю», — предупредил врач.

Третья привычка — любовь к экстремальным нагрузкам.

«Семечки подсолнуха, которые многие раскусывают прямо с шелухой. Лед из стакана с напитком, который так приятно хрустит на зубах. Оливки с косточками, которые пытаются разгрызть. Твердые леденцы, которые не рассасывают, а кусают. Эмаль не рассчитана на точечные сверхнагрузки. Твердый предмет маленькой площади создает давление в десятки атмосфер на квадратный миллиметр. Результат — скол эмали или микротрещина, которая уйдет вглубь и через несколько месяцев приведет к расколу зуба. Самое обидное: зуб может треснуть вертикально до корня — и тогда его можно только удалить», — отметил стоматолог.

Эмаль не восстанавливается. И единственный способ сохранить ее на десятилетия — убрать эти три разрушающие привычки из своей повседневной жизни, резюмировал врач.

