Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стоматолог назвал три неочевидные привычки, которые уничтожают зубную эмаль

Врач Барсегян: перекусы и чрезмерная гигиена уничтожают зубную эмаль
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Эмаль — рекордсмен по твердости среди всех тканей человека. Но высокая твердость означает низкую эластичность. Эмаль хрупка как стекло или керамика. И главное отличие от кости: в ней нет живых клеток, которые могли бы запустить регенерацию. Самые опасные разрушители эмали — это привычки, которые пациенты считают безобидными или вовсе не замечают, рассказал «Газете.Ru» Севак Барсегян, челюстно-лицевой хирург, основатель клиники Estetus, кандидат медицинских наук.

Первое — это постоянные перекусы.

«Многие искренне недоумевают: «Я же ем яблоки, а не чипсы!» Но проблема не в яблоке. Проблема в том, что каждые 30–40 минут в рот попадает что-то углеводное. Каждый такой перекус запускает кислотную атаку: бактерии полости рта перерабатывают углеводы и выделяют кислоту. Слюне нужно 40–60 минут, чтобы нейтрализовать эту кислоту. Если вы перекусываете каждый час, слюна просто не успевает. Результат — множественный кариес даже при идеальной чистке щеткой», — объяснил он.

Вторая привычка звучит парадоксально, но одна из самых частых причин повреждения эмали — чрезмерная гигиена.

«Пациенты покупают жесткие щетки, давят изо всех сил, используют абразивные пасты с эффектом отбеливания каждый день. Эмаль стирается механически. Особенно уязвима пришеечная область — там слой эмали самый тонкий. Регулярное горизонтальное выметающее движение с давлением приводит к клиновидным дефектам: эмаль в области шейки зуба истончается до дентина. Пациент жалуется на острую боль от холодного и сладкого, а стоматолог видит характерную выемку. Правильная техника выглядит иначе: мягкая или средняя щетка, минимальное давление, вертикальные «выметающие» движения от десны к краю зуба. А отбеливающие пасты — не чаще двух раз в неделю», — предупредил врач.

Третья привычка — любовь к экстремальным нагрузкам.

«Семечки подсолнуха, которые многие раскусывают прямо с шелухой. Лед из стакана с напитком, который так приятно хрустит на зубах. Оливки с косточками, которые пытаются разгрызть. Твердые леденцы, которые не рассасывают, а кусают. Эмаль не рассчитана на точечные сверхнагрузки. Твердый предмет маленькой площади создает давление в десятки атмосфер на квадратный миллиметр. Результат — скол эмали или микротрещина, которая уйдет вглубь и через несколько месяцев приведет к расколу зуба. Самое обидное: зуб может треснуть вертикально до корня — и тогда его можно только удалить», — отметил стоматолог.

Эмаль не восстанавливается. И единственный способ сохранить ее на десятилетия — убрать эти три разрушающие привычки из своей повседневной жизни, резюмировал врач.

Ранее россиян предупредили, почему лечение зубов за границей может обернуться катастрофой.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!